Phoebe Dynervor habla de los rumores sobre la salida de Regé-Jean Page de Bridgerton

Phoebe Dynevor se despide de los rumores sobre la salida de su coprotagonista Regé-Jean Page.

Mientras aparecía en el episodio del 8 de junio de The Tonight Show with Jimmy Fallon, la estrella de Bridgerton explicó la verdadera razón detrás de la partida del ahora infame Duque de Hasting. Como ya saben los fanáticos, Regé técnicamente no eligió no regresar para las temporadas restantes, sino que solo firmó para protagonizar la temporada uno, con el conocimiento de que su arco de la historia terminaría allí (basado en los libros originales de los que se deriva la serie).