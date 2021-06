Armie Hammer ingresa a rehabilitación por problemas de drogas, alcohol y sexo

Armie Hammer está buscando ayuda profesional para una serie de problemas personales.

Según varias fuentes que hablaron con Vanity Fair.

El actor de 'Call Me By Your Name' salió de las Islas Caimán, donde permaneció gran parte de la cuarentena, para ingresar a un centro para tratar sus "problemas de drogas, alcohol y sexo", dijeron tres fuentes anónimas al medio.