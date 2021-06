Así, Kim Kardashian demuestra que aún siente amor por Kanye West

"Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo", explicó Kim, y agregó que no puede mudarse a Wyoming para estar con Kanye. "Me siento como un maldito fracaso y es como un tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora".

Aunque una fuente cercana a la estrella le dijo recientemente a E! News que ella "definitivamente" ha dejado la relación y que le va bien en general, la fuente también agregó, "A veces es triste para ella pensar que los niños tienen que lidiar con la separación de sus padres".