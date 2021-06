Los fans temen que esto demuestre un conflicto entre Poncho Herrera y RBD

A comienzos de abril pasado, Herrera participó en una entrevista para el canal de YouTube de Silvestre López Portillo, y RBD también fue un punto de interés...

"Cuatro de tus ex compañeros hicieron un concierto... no me sé muy bien la historia, pero ya no te vi ahí", indicó Silvestre. Poncho dijo: "Pues fíjate que no, ellos entienden perfectamente mi camino, y ellos me van a apoyar incondicionalmente y siempre me han apoyado, de la misma forma que yo siempre los he apoyado".

Continuó: "Siempre los apoyaré incondicionalmente, entonces hay un entendimiento que está ahí".