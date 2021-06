Lucía, la hija de Ricky Martin, no está nada impresionada con las habilidades de canto de su padre

"Ella dirige la casa", continuó el actor de American Crime Story. "El otro día, ella amaba a Cocomelon, así que yo canto con ella en Cocomelon. Y ella dice, 'No, no, papá, no, para. Para, para, para'. Y yo estaba como, 'Déjame cantar, quiero cantar'. 'No, no, papá. No, no, no, no'".

Él continuó: "¡Entonces ella no me deja cantar! Y esto es un asunto serio. Ella no me deja cantar". Luego se echó a reír y reiteró, "¡Ella no me deja cantar!"