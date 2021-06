Mira a Kim Kardashian romper en llanto por sus problemas matrimoniales con Kanye West

"Él debería tener una esposa que apoye todos sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo", dijo Kim entre lágrimas, y agregó que no puede mudarse a Wyoming para estar con Kanye. "Me siento como un maldito fracaso y es como un tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como un maldita perdedora".

Con la palabra tácita de "divorcio" flotando en el aire, Kim se negó a seguir discutiendo. "Pero ni siquiera puedo pensar en eso", dijo la madre de cuatro. "Quiero ser feliz."