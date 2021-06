Denise Rosenthal no participará como jurado en la gala final de </>Got Talent Chile</>

"Hablaste de Got Talent en pasado, y yo no comentaría esto si no fuera porque hablaste tres veces en pasado (…) tú no vas a estar en las galas, ¿no?", le consultó Francisca, a lo que Denise le respondió que no podía hablar del tema.

"¿Yo puedo decirlo?", le insistió la comunicadora, pero le respondió con una risa nerviosa: "No (no puedes decirlo)", dijo.