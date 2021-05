Cody Simpson revela de forma inesperada por qué él y Miley Cyrus decidieron terminar

Ella luego habló sobre su ruptura con Cody, compartiendo, "Así que hoy, se supo que mi novio y yo hemos terminado. Fue confirmado por una 'fuente confiable' a pesar de que nadie es confiable en una relación, excepto las dos personas que participan en ella".

"Pero, por ahora, dos mitades no pueden hacer un todo y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser", continuó la estrella de 28 años. "Como todos los demás a esta edad, solo estamos decidiendo quiénes queremos ser con nuestras vidas, qué queremos hacer con nuestras vidas. Así que, no lo conviertan en una historia dramática si la semana que viene salimos o compramos pizza. Hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siendo amigos".

Como ella dijo, "Simplemente no lo conviertan en algo que no es. Y habiendo dicho eso, he terminado con las tonterías".