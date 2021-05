SANTI nos presenta NEÓN

La inspiradora historia de París Pa' Qué

Santi: Nuestro proceso creativo varía, en algunos casos empieza con una melodía, en otros casos empieza con una pista que me manda mi productor Andy, y en este caso empezó con la letra del coro, "París pa' qué". Nos pareció un mensaje positivo y a la vez, en cierto modo, nos pareció un mensaje solidario.

A mi en particular, dado el año que nos ha tocado a todos y todas las dificultades que nos ha traído el 2020, no queríamos enfocarnos en el viaje a no sé donde, ni en cosas caras ni lujosas, más bien queríamos transmitir que nada de eso importa con tal de que estés con tu gente, o con la persona indicada. Y felizmente la recepción ha sido bastante positiva, tanto por el lado de las plataformas de streaming como por el lado de nuestros oyentes, nuestros fans. Así que no podríamos estar más agradecidos.