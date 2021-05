Mira por qué Kourtney Kardashian mantuvo su distancia con Amelia Hamlin en el cumpleaños de Scott Disick

"Amelia fue, por supuesto, invitada a su fiesta, pero ella y Kourtney no necesariamente tienen una relación", agrega la fuente. "Kourtney es cordial. No hay resentimientos, pero se mantuvieron por su cuenta en la fiesta. A Kourtney no le importa tenerla cerca. Simplemente no busca acercarse a ella".

Scott y Amelia fueron vistos juntos por primera vez el otoño pasado, poco después de que la estrella de Flip It Like Disick se separara de Sofia Richie. Si bien Kourtney tampoco era la mejor amiga de esa ex, las dos ocasionalmente pasaron tiempo juntas durante el romance de tres años de Sofía y Scott. Sofia también se acercó a la hermana de Kourtney, Kylie Jenner.