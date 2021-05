Maite Perroni y Koko Stambuk se separan tras casi 8 años de relación

El músico chileno flechó a la RBD mientras le producía su disco 'Eclipse de luna' en 2012. Se comprometieron en 2018.

En una entrevista con Venga la Alegría en enero 2021, la eterna Lupita Fernández de Rebelde explicó por qué no se habían casado aún: "Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario".