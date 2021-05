Travis Barker habla sobre sentirse “atormentado” por su trágico accidente aéreo

En sus palabras, Travis Barker se hizo conocido como "ese tipo que sobrevivió a un accidente de avión" en un abrir y cerrar de ojos.

En una nueva entrevista con Men's Health, Travis habló sobre su experiencia con el trastorno de estrés postraumático y la culpa del sobreviviente como el último sobreviviente restante de un accidente de avión mortal que tuvo lugar en septiembre de 2008.

El baterista de Blink-182 y su amigo Adam "DJ AM" Goldstein regresaban a casa de un concierto en Carolina del Sur cuando los neumáticos de su avión explotaron durante el despegue. El ardiente accidente mató al asistente Chris Baker, al guardia de seguridad Charles Still y a los dos pilotos. Travis escapó con AM y experimentó quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Y aproximadamente un año después, AM murió de una sobredosis accidental de drogas.