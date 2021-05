La graciosa respuesta de Chris Hemsworth tras saber que su hijo quiere convertirse en Superman

Esta no es la primera vez que los fanáticos ven a uno de los chicos de Chris con una capa roja. El mes pasado, el artista de The Bad Times at El Royale publicó un video suyo con su hijo, quien estaba lanzando algunos golpes.

"Presentando al próximo campeón de peso pesado del universo", tituló Chris.

Como dice el refrán: es un pájaro, es un avión, es una prueba de que los padres realmente necesitan una piel gruesa.