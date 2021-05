Kelly Osbourne estalla contra los rumores de cirugía plástica

En el clip, Kelly les dijo a sus seguidores, "Solo quiero mencionar un tema del que ustedes están hablando porque siempre soy muy honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo y quién soy. Y No me he sometido a una cirugía plástica".

Ella continuó, "Nunca me he hecho nada en la cara, más que un par de inyecciones en mis labios, en mi mandíbula y en mi frente aquí. No miento, pero gracias por el cumplido".

La estrella de The Osbournes tituló la publicación, "¡Acabemos con estos estúpidos rumores! ¿No pueden alegrarse por mí?"