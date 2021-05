Kourtney Kardashian calla a quienes dicen que ella ha cambiado su estilo por Travis Barker

Kourtney Kardashian está dejando claro que ella sigue siendo la misma chica.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió una foto suya en Instagram, el 23 de mayo, y un usuario de las redes sociales dijo algo sobre la elección de moda de la madre de tres en la sección de comentarios, escribiendo, "Y su estilo comienza a cambiar".

Ese comentario es lo que algunos perciben como una referencia a una posible transformación de su moda en medio de su apasionado romance con Travis Barker, pero la fundadora de Poosh terminó riendo de última, escribiendo: "Esta foto es de 2019, pero está bien", con un emijo de beso.