Timothée Chalamet protagonizará la nueva película sobre los orígenes de Willy Wonka

Ciertamente es un momento muy ocupado para Chalamet. Además de prepararse para Wonka, él se está preparando para el lanzamiento de Dune, que se estrenará en octubre y cuenta con Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista y más estrellas.

La estrella de Call Me by Your Name también aparecerá en The French Dispatch junto con Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray y Owen Wilson.