Pink casi llora al escuchar cómo su música ha impactado

Pink se emociona casi hasta llorar al escuchar cómo su música ha impactado positivamente en la vida de las personas.

Pink ganó el premio a Nueva Artista Femenina del Año en 2000. Ahora, 21 años después, se lleva a casa el premio Icon Award en los Billboard Music Awards 2021 y todavía lo está procesando.

"No estoy segura todavía, probablemente podré decírtelo en diez años, pero es un gran honor", le dijo Pink a Tanya Rad de E! sobre lo que el honor significa para ella. "Para mí, se trata de hacer giras, así que me encanta compartir estas cosas con mi equipo. Estoy muy orgullosa, tengo a mis hijos aquí conmigo y podemos actuar. Es un gran honor".

La estrella de 41 años admitió entre risas: "¡No sé qué significa icónico!"

Pista: Solo escucha el impacto que tu música ha tenido en tus fans, incluida Tanya, quien compartió con Pink la conexión emocional que tenía con la cantante, gracias a su reciente documental All I Know So Far y su canción "Glitter in the Air".