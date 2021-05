El príncipe Harry explica por qué Meghan Markle no llevó a cabo sus pensamientos suicidas

En el primer episodio de The Me You Can't See, el príncipe Harry habló sobre su propia batalla con la ansiedad a raíz de la muerte de su madre en un accidente automovilístico, y cómo recurrió a las drogas y el alcohol para arreglárselas.

"Estaba dispuesto a beber. Estaba dispuesto a consumir drogas. Estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía", dijo. "Pero poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Y me encontraría bebiendo no porque lo disfrutara. , sino porque estaba tratando de enmascarar algo ".