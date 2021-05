Lisa Kudrow revela por qué estaba convencida de que Friends sería para siempre

Durante la charla, Stephen reveló que hace años, como actor novato, hizo una audición para un pequeño papel en un solo episodio de Friends, pero no lo obtuvo. Esto lo llevó a preguntarle a su invitada si ella teme, como él, que cuando no está trabajando, es posible que nunca vuelva a hacerlo.

"Oh, sí", estuvo de acuerdo. "Siempre me siento como, 'Bueno, nunca volveré a trabajar'. Y luego lo hago, como un milagro". Agregó: "Pero iba a decir, no, mientras estaba en Friends, pensé: 'Siempre estaré trabajando porque este show no tiene un final a la vista'".