Mira la primera imagen de la nueva película sobre Meghan Markle y el príncipe Harry

La explosiva historia de salida real del príncipe Harry y Meghan Markle llegará a Lifetime.

Después de que la red relatara la reunión y el matrimonio del Duque y la Duquesa de Sussex con Harry & Meghan: A Royal Romance y Harry & Meghan: Becoming Royal, el próximo gran capítulo en la historia de la pareja, dejar el cargo como miembros oficiales de la familia real, también llegará a la pantalla chica. Pero, mientras Harry & Meghan: Escaping the Palace aún no está lista para ser apreciada por el público, Lifetime les dio a los fanáticos un primer vistazo a la próxima película para televisión.