La reacción de Kendall Jenner ante el extravagante regalo de Devin Booker

Una fuente le dijo previamente a E! News que Kendall "definitivamente prefiere mantener sus relaciones en un bajo perfil" pero está enamorada de Devin. "Ella está feliz de estar con él en este momento", explicó la fuente.

El jugador de la NBA y la estrella de Keeping Up With the Kardashians provocaron por primera vez rumores de romance en abril de 2020. La pareja hizo oficial su romance el día de San Valentín de 2021.

Kendall ha alentado la carrera de Devin en la NBA desde la banca en los juegos de los Phoenix Suns. Los tortolitos incluso se ganaron un reconocimiento de la Semana de la Moda de Louis Vuitton con un dulce baúl personalizado con sus iniciales, "KJ + DB".

"Esta es la relación más feliz que ha tenido Kendall", reveló otra fuente en abril de 2021. "Se está volviendo cada vez más serio y ella está muy feliz".