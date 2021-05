Billy Porter comparte que ha vivido con VIH durante 14 años: "La verdad te sana"

Porter decidió "bloquearlo" de su mente, concentrándose en el trabajo, protagonizando el musical de Broadway Kinky Boots y consiguiendo un papel aclamado por la crítica, el de Pray Tell, quien es portador de VIH, en POSE.

Ahora, Porter está tomando el escenario con su propia experiencia. "Sobreviví para contar la historia. Por eso estoy aquí", compartió. "Soy el recipiente, y emocionalmente eso fue suficiente, hasta que no lo fue, hasta que me casé (en 2017). Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy sólo yo. Es hora de crecer y sigue adelante porque la vergüenza es destructiva, y si no se trata, puede destruir todo a su paso", indicó.