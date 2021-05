Kourtney Kardashian tiene una relación “muy cercana” con Alabama, la hija de Travis Barker

Kourtney Kardashian ha creído durante mucho tiempo que ser madre es "de lo que se trata la vida".

Como bien saben los lectores de E!, ella toma su papel de madre para Mason (11), Penelope (8), y Reign (6), muy en serio. Y ahora que las cosas se están calentando con su novio Travis Barker, Kourtney también le ha dado la bienvenida a los hijos del rockero.

Una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dice en exclusiva a E! News que ella se ha convertido en una segunda madre para Alabama, la hija de 15 años de Travis, a quien comparte con su ex esposa Shanna Moakler.