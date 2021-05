Pink habla sobre la idea de una reunión de Lady Marmalade ¿Será posible?

Pink está evaluando si los fanáticos la escucharán una vez más decir, "Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da".

El lunes, 13 de mayo, la cantante de 41 años asistió al estreno de su documental de Amazon Prime Pink: All I Know So Far, que se estrena el 21 de mayo. En la alfombra roja, Variety le preguntó sobre el próximo vigésimo aniversario de la película Moulin Rouge!, dado que ella participó en su exitoso sencillo, el tema repleto de estrellas Lady Marmalade.

Cuando se le preguntó qué recuerda de su primer día en el set del video musical con temática boudoir, Pink respondió, "No estaba feliz con mi atuendo. Sí, no quería estar en pantalones cortos, pero me lo puse. Las cámaras empezaron a rodar y empecé a sentirme bien conmigo misma".