Todos los detalles de la boda secreta de Ariana Grande y Dalton Gomez

Las familias de Ariana y Dalton asistieron a sus nupcias, junto con algunos de sus amigos de ambos lados.

Cada uno de los miembros de su familia hizo un "brindis especial" por la pareja durante la cena, agregó la fuente, y señaló que "fue un día emotivo" para la pareja.

Como una segunda fuente le explicó a E! News el mes pasado, la vocalista de thank u, next ha sido consciente de ser "muy respetuosa" con su ahora esposo y trata de "no compartir mucho sobre su relación" con los demás. Pero las cosas ciertamente parecen muy serias entre ellos, y el segundo informante dijo, "Dalton trata a Ariana como una reina y se divierten mucho juntos".

Para los fanáticos de la música de Ariana, la boda parece ser el feliz para siempre después de que ella ha estado cantando todo este tiempo: "Un día caminaré por hacia el altar/ Tomaré de la mano a mi mamá / Le agradeceré a mi papá / Porque ella creció del drama / Solo quiero hacerlo una vez, demasiado / Voy a hacer que esa mi**da dure".