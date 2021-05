Morgan York, actriz de </>Hannah Montana</>, revela la verdadera razón por la que dejó de actuar

Morgan York, quien apareció también en Cheaper By the Dozen, explicó por qué decidió alejarse de la actuación y centrarse en su carrera como escritora.

La ex-estrella de Disney Channel, Morgan York, recordada por interpretar a Sarah en la serie de televisión, Hannah Montana, habló recientemente sobre por qué decidió alejarse de la actuación, especialmente después de estar en una de las comedias familiares más queridas. También apareció en la película Cheaper By the Dozen y su secuela, y en The Pacifier.

Cuando sus fans le preguntaron si extrañaba actuar, Morgan lo dijo muy claro: "No."

La estrella de 28 años explicó su respuesta con más detalle en un video que compartió en TikTok: "Comencé a actuar cuando tenía 9 años, y desde el principio, mi mamá me dijo: 'En el momento en que esto ya no sea divertido para ti o no quieras hacerlo más, no lo haces más'".