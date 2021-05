Jennifer Lopez celebra un </>TBT</> y le hace un pequeño guiño a Ben Affleck

¡Nostalgia a mil! Jennifer Lopez compartió una publicación que tiene conexión con Ben Affleck.

Jennifer Lopez publicó en su Instagram un video promocionando su álbum del 2002 This Is Me... Then, que incluye canciones inspiradas en su relación con Ben Affleck, su ex-prometido con quien se reunió recientemente después de poner fin a su compromiso con Alex Rodríguez. La publicación de J.Lo incluye clips de ella misma en el video musical Jenny From the Block, protagonizado por ella y el actor de Gone Girl.

"Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This Is Me... Then es mi álbum favorito que he hecho... ¡Hasta ahora!" escribió J.Lo en su publicación. "Sé que muchos me han escuchado decir eso antes, así que en honor de mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes OTRA VEZ después de 19 años... aquí hay un pequeño #TBT #ThisIsMeThen".