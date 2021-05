Todos los secretos detrás de Halston, la nueva miniserie de Ryan Murphy

Netflix

"No puedo explicarles lo afortunada que me sentí de estar trabajando en Halston con Ewan McGregor interpretando a Halston", le dijo San Juan a E! News en una entrevista exclusiva. "Él es... y odio decir 'profesional consumado' porque se usa en exceso, pero es como un ser humano de primer grado. Es muy encantador y este fue un proyecto en el que mi relación con este personaje estaba en niveles duales. No solo lo estaba diseñando como personaje, sino que en cierta forma él me estaba asesorando sobre diseño".