Kim y Khloé Kardashian descubren a la responsable de “Nori’s Black Book” en Instagram

¿Quieres ponerte al día con Keeping Up With the Kardashians antes de su gran final? ¡Encuentra las temporadas 18 y 19 en Universal Plus!

Visita www.universalplus.com o descarga la app (disponible para iOS y Android).

- Haz clic en "Iniciar Sesión".

- Selecciona tu país del menú emergente y tu proveedor de TV paga de la grilla de afiliación.

- Ingresa las mismas credenciales que usas para entrar a la página de tu proveedor de tv paga.

¡Disfrútalo!