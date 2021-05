Mira a Camila Cabello convertida en princesa para la nueva película de Cenicienta

La ex Fifth Harmony se transformó en princesa gracias a la magia del cine.

Cenicienta, un nuevo musical que llegará a Amazon Prime en septiembre, lanzó sus primeras imágenes el jueves, 13 de mayo. Estas muestran a Camila Cabello, de 24 años, en dos escenas de la adaptación de cuento de hadas dirigida por Kay Cannon (Blockers).

En una de las tomas vemos a Camila con su atuendo aún no elegante, ya que parece estar trabajando en un vestido para usar en el baile. Una segunda imagen revela su look más glamoroso mientras mira a los ojos del príncipe Robert, interpretado por el relativamente recién llegado Nicholas Galitzin (The Craft: Legacy).