La razón por la que Khloé Kardashian y Tristan Thompson reconsideran tener un segundo hijo

Afortunadamente, Khloe tuvo una llamada telefónica tranquilizadora con su agente sustituto. "Ella dijo que no se puede obligar a alguien a hacer con su cuerpo", le dijo Khloé a Tristan. "Pero, dijo... las cosas están por escrito sobre cuáles son mis deseos y les preguntas eso primero y ellos están de acuerdo con dos testigos".

Si bien esta fue una actualización positiva para Khloe, todavía estaba estresada por la situación. "No puedo pensar demasiado en el futuro porque aquí es donde estoy para la fase dos", le dijo Khloé a Tristan más adelante en el episodio. "Creo que esta es la elección correcta para nosotros, pero no me apresurarán a hacerlo. No lo forzaré".