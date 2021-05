Jin de BTS imagina cómo sería la banda sin él

BIGHIT MUSIC

Una cosa es segura: los chicos siempre amarán a su ARMY. "Creo que nunca he pensado realmente en no ser parte de este grupo", dijo Jimin. "No puedo imaginar lo que haría por mi cuenta... Me gustaría pensar que al final, cuando sea demasiado mayor para bailar, me gustaría simplemente sentarme en el escenario con los otros chicos y cantar y conectar con los fans. Creo que eso también sería genial. Así que me gustaría mantener esto todo el tiempo que pueda."