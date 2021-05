Kourtney y Kim Kardashian están muy preocupadas por Scott Disick

Scott Disick no es fanático del cambio.

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, la ex de Scott, Kourtney Kardashian, se preocupa por cómo él manejará el final de la serie. La familia detrás de la exitosa franquicia de E! anunció en septiembre de 2020 que el programa concluiría después de su temporada 20.

Kim Kardashian especula que Scott podría sentirse solo después de KUWTK. "Siento que él siente que tal vez, como familia, nos vamos a ir si no estamos programados para reunirnos", explica.