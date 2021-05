El tenso momento que vivió Miss Chile en el Miss Universo

A comienzos de abril, Daniela conversó con Miss México, Andrea Meza, en un Instagram Live en el que, entre otras cosas, hablaron de las ventajas y desventajas de estar dentro de las candidatas de mayor edad de este año.

Daniela confesó haberse arrepentido de no haber participado antes en un concurso. "Nunca me planteé de participar porque estaba este estigma de que tenías que ser muy alta, muy flaca muy perfecta, y yo no encajaba muy bien con algunos estándares de belleza, dijo Daniela.