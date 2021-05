Laverne Cox es nombrada la nueva host de las alfombras rojas de E!

La actriz nominada al Emmy es la nueva cara de la #AlfombraRojaE!

¡Laverne Cox se une oficialmente a la familia de E!.

La actriz y activista nominada al Emmy ha sido nombrada presentadora de la exclusiva cobertura del programa de premios de la alfombra roja de E!. Además de entrevistar a los A-listers en Live From E!, el próximo año, la estrella de Orange Is the New Black y productora ganadora de un Emmy presentará una serie de entrevistas especiales basadas en celebridades que destacan a los creadores de tendencias y aquellos que tienen un impacto en la comunidad de Hollywood.

"Estoy muy emocionada y profundamente honrada de ser la anfitriona de la icónica cobertura de la alfombra roja de E!. Durante muchos años me despertaba temprano en los días de entrega de premios, ponía mis bocadillos en su lugar y miraba la cobertura de E! todo el día", Dijo Cox en un comunicado este lunes.

"Soñé con caminar por las alfombras rojas. Ahora, no solo he tenido varios momentos divertidos e increíbles en la alfombra roja, también puedo ser una guía de alfombra roja para la exigente audiencia de E! Y charlar con mis colegas y personas a las que admiro profundamente para estos eventos tan especiales en sus vidas", agregó.