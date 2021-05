Tienes que ver el impresionante regalo que Travis Barker le envió a Kourtney en el Día de la Madres

Las rosas son rojas, estos ramos son enormes y ya parece que Travis Barker y Kourtney Kardashian son perfectos el uno para el otro.

El baterista de Blink-182 no se detiene cuando se trata de mostrar su amor por la estrella de Keeping Up With the Kardashians, y el Día de la Madre 2021 no fue una excepción. Apenas dos semanas después de llamar a Kourtney "una bendición para este mundo" en su cumpleaños, Travis bañó a la madre de tres hijos con un lujoso despliegue de rosas el domingo 9 de mayo.