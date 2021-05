La embarazada Meghan Markle hace su primera aparición desde la entrevista con Oprah

Meghan Markle volvió a la TV dos meses después de su explosiva entrevista junto al príncipe Harry.

La duquesa de Sussex hizo una súplica durante el especial VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, pregrabado y repleto de estrellas, que se emitió el sábado 8 de mayo.

En un video proyectado en el evento, habló sobre ella y el segundo hijo del príncipe Harry, una hija, que se espera que llegue este verano, y cómo la pandemia de coronavirus ha afectado a las mujeres.