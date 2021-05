Meghan Markle gana otra batalla legal contra los tabloides británicos

La Corte le dio la razón sobre la controversial carta que terminó filtrada en la prensa.

Meghan Markle obtuvo otra victoria contra un tabloide británico después de presentar una demanda por la publicación de extractos de una carta privada que ella le escribió a su padre.

El miércoles, 6 de mayo, un juez del Tribunal Superior de Londres emitió una sentencia sumaria a favor de la Duquesa de Sussex con respecto a una cuestión pendiente de quién es el propietario de los derechos de autor de la carta manuscrita de cinco páginas.

The Mail on Sunday publicó partes de ella en febrero de 2019. La carta fue proporcionada por el padre de Meghan, Thomas Markle. Ella la escribió en agosto de 2018, dos meses después de su boda con el príncipe Harry, a la que Thomas no asistió por enfermedad. Thomas le había dicho al tabloide británico The Sun, que no formaba parte de la demanda, que la última vez que habló con su hija fue en una llamada telefónica justo después de las nupcias.