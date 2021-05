Channing Tatum admite la verdadera y picante razón detrás de sus intensos ejercicios

Su increíble físico tiene una buena razón de ser.

Durante el episodio del 4 de mayo de The Kelly Clarkson Show, Channing Tatum habló sobre su verdadera motivación para mantenerse en tan excelente forma.

"Como alguien que se ejercita para un trabajo, te prometo que no me vería así a menos que tuviera que estar desnudo en la mayoría de mis películas", admitió Channing. "En algún momento tengo que mejorar en la actuación para no tener que estar desnudo en todas".