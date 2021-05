La icónica cara llorona de Kim Kardashian está de vuelta mientras le revela el fin de "KUWTK" a su equipo

Llegó la hora de las malas noticias.

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, Kris Jenner y sus hijas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian le informan a su equipo de toda la vida que han decidido terminar el show. Cuando comienza la reunión, la famosa matriarca/mánager le dice al grupo que "no hay una manera fácil de decir" lo que tienen que compartir.

"Porque los amamos mucho a todos y es casi como arrancar una badita", comparte Kris visiblemente emocionada. "Solo queríamos decirles en persona que no seguiremos adelante con la filmación del programa".