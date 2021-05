Britney Spears estalla contra los documentales que reflejan los “momentos traumatizantes” de su vida

"¿¿¿¿Critican a los medios y luego hacen lo mismo????", escribió. "Maldita sea... no los conozco a todos, pero estoy encantada de recordarles a todos que, aunque he tenido algunos momentos bastante difíciles en mi vida... he tenido muuuuchos más momentos increíbles en mi vida".

La madre de dos luego sugirió, "Desafortunadamente amigos míos... ¡¡¡Creo que el mundo está más interesado en lo negativo!!! Quiero decir... ¿¿¿no se supone que esto es un negocio y una sociedad sobre EL FUTURO??? ¿¿¿Por qué destacar los momentos más negativos y traumatizantes de mi vida desde hace una eternidad??? En decir, MALDICIÓN".