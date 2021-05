Omar Ayuso finalmente revela quién es el misterioso chico de la polémica foto que le censuraron

"Tenemos que estar estupendos siempre. He comprobado que, en cuanto estoy más inactivo en Instagram, la gente me pregunta si estoy bien, que qué me pasa, me piden que vuelva, que no desaparezca".

Y hablando de Instagram, la mitad de Omander fue consultado sobre la polémica que vivió el año pasado en la red social donde tiene 4.2 millones de seguidores.

Ayuso causó revuelo con una publicación. "No os distanciéis demasiado :(", escribió junto a una imagen donde aparecía él en primer plano sin camisa, pero en la parte inferior derecha se ve el torso de un hombre desnudo, aparentemente masturbándose.