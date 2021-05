Mira a Kendall Jenner hacerle creer a su familia que se comprometió con Devin Booker

Kendall Jenner, quien está saliendo con la estrella de la NBA Devin Booker, le hizo una broma a su familia.

Y es que en medio de las señales que ha dado últimamente la pareja de que la relación va en serio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 25 años les hizo creer a algunos familiares que están listos para llegar al altar.

Lo hizo mientras jugaba a "verdad o reto" con su hermana Kourtney Kardashian.