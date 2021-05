Mira el gesto increíblemente dulce que los Beckham tuvieron con Nicola Peltz, la prometida de Brooklyn

Si bien la estrella de The Last Airbender aún no ha revelado la razón detrás de su dolencia, los buenos deseos de su futura familia parecían brindar el mayor consuelo.

Nicola subtituló la conmovedora instantánea escribiendo, "Tengo la mejor familia, soy muy afortunada".

La pareja que pronto se casará anunció su compromiso en julio de 2020 con una instantánea de Instagram capturada por Harper y han mantenido las declaraciones de amor desde entonces.