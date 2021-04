Mira cómo Harry y Meghan se unieron a la celebración del 10mo aniversario de William y Kate

Durante la entrevista de Harry y Meghan con Oprah, la Duquesa afirmó que Kate la había hecho llorar antes de su boda en 2018, pero señaló que la madre de tres se disculpó y le envió flores con una nota.

"Ella es una buena persona", le dijo Meghan a Oprah sobre su cuñada. "Y creo que gran parte de lo que he visto desarrollarse es esta idea de polaridad, donde si me amas, no tienes que odiarla. Y si la amas, no necesitas odiarme".