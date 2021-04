La prueba definitiva de que Stormi Webster es una gran fashionista

El impresionante conjunto lo llevó durante la "cita nocturna" de Kylie y Stormi con Yris Palmer y su hija Ayla. Y es seguro decir que la pequeña Stormi está siguiendo los pasos de su madre fashionista.

Como bien saben los lectores de E! News, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rapero de SICKO MODE le dieron la bienvenida a su hija en febrero de 2018. Desde entonces, Kylie ha mantenido a los fanáticos informados sobre todos los grandes hitos de Stormi.