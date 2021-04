El papel que jugaría Geraldine Bazán en la demanda de Gabriel Soto contra Laura Bozzo

En 2020, Laura Bozzo se defendió de la demanda afirmando que estaba en su derecho de opinar libremente.

"Este es un país libre y, además, esto fue, si ustedes no tienen memoria se los voy a recordar, en Laura opina, mi sección en un canal que no podemos decir cuál es, bueno en el canal Univision, es donde yo doy mis opiniones y (la demanda) está basada en esas opiniones y no hay delito de opinión", señaló en De primera mano.