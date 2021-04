Kelly Osbourne explica como una “crisis nerviosa” la hizo romper su sobriedad

"No sé por qué ocurrió mi crisis nerviosa al final de la cuarentena", compartió Kelly. "Lo logré hasta el final, todo fue genial y mi vida fue perfecta. Soy esa chica que cuando todo va bien, necesito joderlo un poco y hacer que todo sea un poco peor en mi vida. Soy una adicta y había pensado que tenía suficiente tiempo en mi haber, y podría beber como una persona normal. Y resulta que no puedo, y nunca seré normal. No sé por qué ni siquiera lo probé. No es para mí, y me tomó unos días, y estaba como, listo, no haciendo esto".

La estrella de Dancing With the Stars explicó que decidió ser abierta con sus fans sobre su revés porque cree que la responsabilidad puede ayudar a otros en sus propios viajes.