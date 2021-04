Rachel Bilson revela cómo es su relación actual con Rami Malek después de su escándalo de Instagram

Instagram / Rachel Bilson

Más tarde ella eliminó la foto y finalmente explicó la verdadera razón en marzo de 2021, cuando habló en el podcast Armchair Expert.

"De hecho, miro y tengo un mensaje de Rami. Pero no era como, '¡Oye! ¡¿Cómo estás ?!' Fue directo a: 'Te agradecería mucho que la quitaras. Soy una persona muy reservada'", recordó Rachel. "Yo estaba como, '¡Oh, mierda! Está bien'. Me pongo muy caliente y empiezo a sudar... Estoy nerviosa, como, '¡Dios mío! ¿Qué hice?' Era un muy buen amigo, es una foto divertida... ¿sabes? No me tomo tan en serio".

La estrella de Hart of Dixie prosiguió, "Supongo que debería haber encontrado algo más halagador... Pero lo eliminé e incluso le escribí un mensaje realmente agradable: 'Lo siento mucho. ¡Ve por el Oscar! Lo estás haciendo increíble'. Y nunca escuche nada de vuelta, lo cual está bien".

Tanto Rami como Rachel asistieron a Notre Dame High School en Sherman Oaks, California. Como estaban en el mismo grado, Rachel dijo que protagonizaron la obra de la escuela juntos.