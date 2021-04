La épica reacción de Victoria Beckham luego de recibir unos Crocs de parte de Justin Bieber

Luego, la diseñadora de moda le dio a los fanáticos un vistazo cercano a los zapatos, que cuentan con varios accesorios, de la colaboración de Drew House de Justin. "Está bien, Justin es tan amable de enviarme unos Crocs", dijo Victoria. "Nunca usé un par de Crocs. Esto me hizo reír, quiero decir, es la idea lo que cuenta. Muchas gracias".

La madre de cuatro hijos señaló que no estaba muy segura de qué decir sobre el calzado, pero agradeció nuevamente al artista de Anyone por el regalo. Victoria también publicó una encuesta en la que le preguntaba a los fans: "¡¿Usaré Crocs lilas?". Ella también señaló que "no puede esperar" para ver los resultados.